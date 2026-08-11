Hırvatistan'ın popüler tatil bölgelerinde artan turist talebi sonrası hizmet ve gıda sektöründe fahiş fiyat artışları gerçekleşti. Yükselen maliyetler ve ada turlarındaki yüksek tarifeler, tatilciler ile işletmeciler arasında fiyat krizine yol açtı.

ADALARDAKİ FİYAT ARTIŞLARI TEPKİLERİ NASIL TETİKLEDİ?

Hvar adasını ziyaret eden bir turistin tek bir pizzaya 22 euro ödediğini açıklaması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Benzer ürünlerin Güney İtalya'da 7,50 euroya satıldığını belirten tatilciler artışı eleştirirken, Brač adasında pizza fiyatlarının 32 euroya kadar ulaştığı kaydedildi.

HİZMET VE TUR TARİFELERİ HANGİ SEVİYEYE ULAŞTI?

Fiyat artışları yalnızca gıda sektörüyle sınırlı kalmayıp ada turlarına ve aktivitelere de doğrudan yansıdı. Vis adasında düzenlenen 7 saatlik motorlu tekne turunun fiyatı yemek hariç 120 euroya çıkarken, yüzerek girilen mağaralar için dahi kişi başı 15 euro tutarında ek ücret talep edilmeye başlandı.

YEREL HALK VE İŞLETMELER DURUMU NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Bölgede yaşayan yerel halk, fahiş fiyatların yalnızca turistleri hedef aldığını ve bu tarifeleri ödemeyi kabul etmediklerini ifade ediyor. Yüksek fiyat ödeyen müşteri bulunduğu sürece tarifelerin düşmeyeceğini savunan yerliler, kısa vadeli kazanç hırsının turizm imajına zarar verdiğini vurguluyor.