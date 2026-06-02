Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde, İBB Miras tarafından restore edilerek kentin en çok ziyaret edilen noktalarından biri haline getirilen tarihi Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

İMAMOĞLU: HİÇBİR HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Devir kararı ilk olarak Ekrem İmamoğlu tarafından Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabı üzerinden duyurulurken, İmamoğlu paylaşımında "Yerebatan Sarnıcı’nın tapusu, hiçbir hukuki ve vicdani dayanağı olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil ettirildi" ifadelerini kullandı. İBB de mülkiyet değişikliğinin herhangi bir mahkeme kararı, idari bildirim veya resmi tebligat olmadan gerçekleştirildiğini açıkladı.

TURİSTLER SIRADAYKEN TAHLİYE

Sarnıçta tahliye işlemi bugün saat 10.00’da, turistlerin ziyaret için girişte sıra beklediği sırada gerçekleştirildi.

İBB’nin kendi gişelerini söktüğü alanda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yeni gişeler kuracağı zamana kadar Yerebatan Sarnıcı’nın ziyarete kapalı olacağı belirtildi.

Öte yandan tahliye anı kameralara da yansıdı.

Yerebatan Sarnıcı’nın devri, İBB’ye ait tarihi ve kültürel yapıların Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçirilmesine yönelik ilk adım olmadı.

Daha önce Mart 2021’de Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçtiği açıklanmış, İBB bu devrin Taksim Meydanı projesini engellemek amacıyla yapıldığını öne sürmüştü.

Süreçte ayrıca Galata Kulesi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Pera Palas Oteli, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Vefa Lisesi ve Sait Halim Paşa Yalısı gibi uzun süredir İBB’nin kullanımında olan yapıların da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildiği ortaya çıkmış, İBB bu devirleri yargıya taşımıştı.