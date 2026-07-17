

Tatil dönüşünde valize birkaç deniz kabuğu ya da bir avuç kum koymak birçok kişi için masum bir alışkanlık gibi görülüyor. Ancak Fransa'da bu davranış, çevreyi korumaya yönelik yasalar kapsamında ciddi yaptırımlara neden olabiliyor. Ülkede plajlardan doğal malzemelerin izinsiz alınması halinde 1.500 euroya kadar para cezası uygulanabiliyor.

DOĞAL MALZEMELERİN TOPLANMASI YASAK

Fransa'da yürürlükte bulunan çevre düzenlemeleri, sahillerden deniz kabuğu, çakıl taşı, kum ve benzeri doğal unsurların alınmasını yasaklıyor. Pek çok turist bu nesneleri tatilin küçük bir hatırası olarak görse de yetkililer, bunların kıyı ekosisteminin önemli parçaları olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre deniz kabukları, küçük deniz canlıları için doğal yaşam alanı oluşturuyor. Kum ve çakıl taşları ise plajların yapısını koruyarak kıyıların aşınmasını yavaşlatıyor. Bu nedenle en küçük miktarda doğal malzemenin bile plajlardan uzaklaştırılması uzun vadede çevresel sorunlara yol açabiliyor.

MİLYONLARCA TURİST ETKİYİ BÜYÜTÜYOR

Fransa, Manş Denizi, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'e uzanan 5 bin 500 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği bu sahillerde, bireysel olarak önemsiz görülen davranışların toplu etkisinin oldukça büyük olduğu belirtiliyor. Çevreciler, herkesin birkaç kabuk ya da biraz kum almasının bile zaman içinde kıyıların doğal dengesini bozabileceğini ifade ediyor.

Söz konusu uygulama, Fransa'nın Çevre Kanunu kapsamında doğal mirasın korunmasına yönelik düzenlemeler arasında yer alıyor. Yetkililer, gerekli izinler olmadan plajlardan deniz kabuğu, kum veya çakıl taşı çıkarılmasının çevre mevzuatının ihlali sayıldığını vurguluyor.

1.500 EUROYA KADAR PARA CEZASI UYGULANABİLİYOR

Kuralları ihlal eden kişiler, olayın niteliğine göre 1.500 euroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Avrupa genelinde kıyı erozyonunun önemli çevre sorunlarından biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, doğal alanların korunması için ziyaretçilerin buldukları malzemeleri plajlarda bırakmaları gerektiğini hatırlatıyor.