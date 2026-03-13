Finlandiya’nın turizm tanıtım kuruluşu Visit Finland, yaz sezonu için dikkat çekici bir kampanya başlattı. Kuruluş, dünyanın farklı ülkelerinden turistleri 7 gün sürecek ve tüm masrafları karşılanacak özel bir seyahate davet ediyor.

Program kapsamında katılımcıların Finlandiya’nın doğasıyla iç içe deneyimler yaşaması hedefleniyor. Ziyaretçilere sauna keyfi yapma, göllerde yüzme ve orman yürüyüşlerine katılma gibi aktiviteler öneriliyor. Böylece turistlerin, yerel halkın günlük yaşamında önemli yer tutan doğa temelli etkinlikleri deneyimlemesi amaçlanıyor.

Geçtiğimiz ay benzer bir kampanya da İsveç’ten gelmişti. İsveç’in turizm tanıtım kuruluşu Visit Sweden, düzenlediği bir yarışmayla 5 adasını kiralayacağını açıklamıştı. Visit Sweden yarışmanın amacını "doğada özgürlük ve sorumluluk konusunda İsveçli bir bakış açısını paylaşmak" sözleriyle duyurmuştu.

TÜM MASRAFLAR KARŞILANACAK

Finlandiya turizm kurulu da yeni kampanyasında ziyaretçileri "bir Finli gibi rahatlamaya" davet ediyor. Kurum, tüm masrafları karşılanan bu seyahat aracılığıyla gezginleri ülkeye çekmeyi hedeflerken Finlandiya’nın sık sık "dünyanın en mutlu ülkesi" olarak anılmasıyla da dikkat çekiyor.

Visit Finland’a göre mutluluğun önemli unsurlarından biri, doğada geçirilen zaman sayesinde düzenli olarak yenilenmek ve enerji toplamak.

GÖLLER BÖLGESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Business Finland’ın uluslararası pazarlama kıdemli direktörü Heli Jimenez, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Giderek artan sayıda uluslararası turist, mutluluğun sırrını aramak için Finlandiya'ya geliyor ancak Göller Bölgesi birçok kişi için hala keşfedilmemiş bir mücevher."

Jimenez’e göre söz konusu bölge, Finlilerin gerçekten dinlenmek ve rahatlamak istediklerinde tercih ettikleri önemli kaçış noktalarından biri.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Visit Finland, tamamen dinlenmeye odaklanan yedi günlük gezi için uluslararası turistlerden başvuru bekliyor. Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle ChillLikeaFinn.com üzerinden yer alan formu doldurması gerekiyor. Bunun öncesinde adayların Instagram veya TikTok’a kendilerini tanıttıkları ve Finlandiya’da yaz tatilinin onlar için ne ifade ettiğini anlattıkları kısa bir video yüklemeleri gerekiyor.

Başvuru formunda ayrıca seyahate katılacak kişinin yanında gelecek aile üyesi ya da arkadaşının adı, e-posta adresi, sosyal medya hesapları ve yaşadıkları ülke gibi bilgilerin de paylaşılması isteniyor.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?

Programa yalnızca uluslararası turistler katılabiliyor. Ayrıca başvuru yapan adaylardan geçerli bir sürücü ehliyetine sahip olmaları da bekleniyor.

Başvurular Türkiye saatiyle 30 Mart 00.59 itibarıyla sona erecek.