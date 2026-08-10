Slovakya vatandaşı Daniela S., eşi Lukas S. ve üç çocukları, tatil için geldikleri Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Mahallesi’nde bulunan bir tatil köyünde konaklarken deniz paraşütü (parasailing) aktivitesine katıldı.

Baba Lukas S., çocuklarıyla birlikte otelin su sporları bölümünde gerçekleştirilen bu etkinliğe dahil oldu.

Ekipmanların takılmasının ardından kendisi ve üç çocuğu havaya yükseldi.

Ancak havada yaklaşık altı dakika geçirdikten sonra paraşüt aniden koptu ve sol tarafa yönelerek ağaçlık, çalılık alana doğru kontrolsüz bir şekilde düşmeye başladı.

4’Ü DE YARALI

Yaklaşık 75 kilo ağırlığındaki baba Lukas S., düşüş sırasında darbeyi ilk karşılayan düşüş sırasında 3 çocuğu da yaralandı.

Olay sonrasında bilincini kaybeden Lukas S. Ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Lukas S., akşam saatlerine kadar kendine gelemediğini belirtti. Lukas S., etkinlik öncesinde kendilerine hiçbir bilgilendirme yapılmadığını vurgulayarak otel işletmesinden ve tekne kaptanından şikayetçi oldu.

Bu olay, turistik bölgelerdeki su sporları faaliyetlerinin güvenlik denetimlerinin yeterliliğini yeniden tartışmaya açarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölümün kıyısından son anda döndüler

Olayın hukuki takibini meslektaşı Onur Sümer ile birlikte sürdüren Avukat Serra Bozarslan Sabuncu, su sporlarında güvenlik protokollerinin önemine dikkat çekti.

Müvekkile bilgilendirme yapılmadığı ve ekipman denetiminin eksik olduğu iddialarının ‘taksirle yaralama’ kapsamında ciddi hukuki sorumluluk doğuracağını belirtti.

Sabuncu, ihmalini spatının dava sürecinde belirleyici olacağını vurguladı.

Kaan ÖZBEK