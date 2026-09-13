Muhalefet kanadı ve konaklama temsilcileri, geceleme başına alınacak bu ek maliyetin İngiliz tatil beldelerini özellikle sezon dışında birer "hayalet kasabaya" dönüştürebileceği uyarısında bulundu.

Düzenleme kapsamında, tatilcilerin seyahat ettikleri her gece için ekstra ödeme yapması öngörülüyor. Bu durumun ortalama bir aile tatiline 100 sterlin (yaklaşık 6 bin 500 TL) veya daha fazla ek yük getireceği hesaplandı.

Büyük Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın vergilendirme yetkisini yerel liderlere bırakma kararı konaklama sektörünü endişelendirirken, Reform UK ve Muhafazakar Parti temsilcileri kendi belediyelerinde böyle bir uygulamaya kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade ediyor.

Sektör temsilcileri ve muhalefet yetkilileri, halihazırda yüksek enerji giderleri, artan ulusal sigorta primleri ve asgari ücret zamlarıyla mücadele eden işletmelerin vergi kararıyla daha da zor duruma düşeceğini vurguluyor.

Sezon dışı dönemde bölgeye gelen ziyaretçilerin fiyat artışlarına karşı son derece duyarlı olduğu, müşteri talebinin düşmesiyle birlikte birçok yerel işletmenin kapanma ve çalışanlarını işten çıkarma riskiyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Yapılan kamuoyu araştırmaları da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Anket verilerine göre, katılımcıların yüzde 73'ü böyle bir vergi uygulanması halinde İngiltere içinde tatil yapmaktan vazgeçeceğini ya da planlarını gözden geçireceğini beyan ediyor.