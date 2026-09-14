2027 yazında Türkiye’de tatil yapmayı planlayan Rus turistlerin, yüksek sezon fiyatları nedeniyle bütçelerini şimdiden oluşturmaları öneriliyor. Turizm sektörü temsilcilerine göre Antalya’da iki kişilik, bir haftalık ultra her şey dahil tatilin fiyatı yaklaşık 260-325 bin ruble (150-188 bin TL) seviyesinden başlıyor. Lüks 5 yıldızlı otellerde ise bu rakam 500-750 bin rubleye (289-433 bin TL) kadar çıkabiliyor.

Uzmanlar, 300-400 bin ruble (173-230 bin TL) civarında bir tatil bütçesi oluşturmak isteyenlerin şimdiden ayda 30-35 bin ruble (17-20 bin TL) biriktirmesini tavsiye ediyor. Temmuz ve ağustosta talebin artması nedeniyle erken rezervasyonun bütçeyi korumada avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

EK HARCAMALAR DA HESABA KATILMALI

Tatil bütçesinin yalnızca tur ve otel ücretinden oluşmadığına dikkat çekiliyor. Sigorta, transfer, geziler, alışveriş ve kişisel harcamaların da toplam maliyete eklenmesi gerekiyor.

10 gün veya iki hafta tatil planlayan, özellikle 5 yıldızlı otelleri tercih eden ailelerin ise 300-400 bin rublelik (173-230 bin TL) bütçeyi aşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle daha uzun tatiller için aylık birikimin 40-50 bin rubleye (23-29 bin TL) çıkarılması öneriliyor.