Aksaray-Nevşehir kara yolunda sabah saatlerinde yabancı turist kafilesini taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu korkutan bir kaza meydana geldi. Kazada 16 kişi yaralanırken, 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kapadokya bölgesindeki Avanos ilçesinden Aksaray'ın tarihi Sultanhanı ilçesine doğru hareket halinde olan ve içinde Brezilya, Kosta Rika ile Tayvan uyruklu turistlerin bulunduğu midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın şiddetiyle yan yatan araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, araçta sıkışan ve yaralanan turistlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır olmak üzere 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri kaza yerinde trafiği kontrollü olarak sağlarken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan tahkikat sürüyor.