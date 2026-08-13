Belediye çalışanları, sahil güvenlik ve liman yetkilileri, sabahın erken saatlerinde düzenledikleri baskınlarla sahipsiz bırakılan tüm eşyaları topluyor. Yetkililer, "önce gelen hizmet alır" ilkesinin geçerli olduğunu belirterek, gün içinde plaja gelen diğer tatilcilerin bu alanlardan adil şekilde yararlanmasını hedefliyor.

Sıcaklıkların zirve yaptığı dönemlerde özellikle gölgelik alanları parsellemeye çalışan turistlerin geride bıraktığı eşyalar belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek kaldırılıyor.

Daily Mail’in haberine göre, yapılan son baskınlardan birinde, toplanan havlu, mat ve deniz oyuncaklarının koca bir kamyon kasasını ağzına kadar doldurduğu bildirildi. Sahil şeridine yerleştirilen uyarı levhalarına ve yapılan resmi duyurulara rağmen gece boyunca eşya bırakma alışkanlığını sürdüren turistlere karşı yaptırımların kararlılıkla süreceği açıklandı.

Sadece bireysel turistleri değil, sahil şeridini izinsiz şekilde şezlonglarla kaplayan işletmecileri de uyaran Makarska belediyesi, plajların belirli grupların değil tüm halkın ve tatilcilerin kullanımına açık olduğunu vurguladı.

Otellerdeki havuz kenarı şezlong "kavgalarıyla" benzerlik gösteren bu sorun karşısında yerel yönetimler ve tesisler; gözetimsiz eşyaları belirli süre sonra toplama, özel kural getirme ve güvenlik görevlisi istihdam etme gibi sert tedbirleri devreye sokuyor.