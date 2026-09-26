Tayland’ın başkenti Bangkok, etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle afet bölgesi ilan edildi. Karar, kentteki durumun giderek ağırlaşmasının ardından Bangkok Valisi Chadchart Sitthipunt tarafından alındı.

Kentte 48 saati aşkın süredir aralıklarla devam eden yoğun yağışlar nedeniyle çok sayıda yol sular altında kaldı. Bazı bölgelerde yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken, meteoroloji yetkilileri hafta sonu boyunca gök gürültülü fırtınaların yanı sıra kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.

"İNSANLARIN HAYATINI TEHDİT EDİYOR"

Vali Chadchart Sitthipunt, selin can güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, “Bu durum insanların hayatını tehdit ediyor ve ayrıca kamu ve özel mülkiyete de zarar verebilir” dedi.

Yetkililer, özellikle kanallara yakın bölgelerde yaşayan vatandaşlara acil çağrıda bulunarak değerli eşyalarını ve diğer malzemelerini daha yüksek noktalara taşımalarını istedi.

Öte yandan selin etkilediği bölgelerden gelen görüntülerde araçların sular altında kaldığı, acil yardım ekiplerinin ise mahsur kalan vatandaşlara ulaşmaya çalıştığı görüldü. Bangkok yönetimi, sel nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalanlar için geçici barınma merkezi oluşturulduğunu açıkladı.