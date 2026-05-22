Turistlerin Asya'da en çok ziyaret ettiği ülkelerden olan Japonya’da son bir yıl içinde yaşanan ayı saldırılarında ölen ve yaralananların sayısı 238’e ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Ülkede adeta bir kriz haline gelen ve kontrolden çıkan ayı saldırılarının ardından hükümet, acil eylem planı başlatarak radikal önlemler alma kararı aldı.

Kyodo News ajansının Japonya Çevre Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, yaban hayatının yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine yeni bir takip mekanizması kuruluyor. Bu doğrultuda, ayı saldırılarının en yoğun yaşandığı ve ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Tohoku bölgesindeki dağlık alanlara, ayı popülasyonunu ve hareketliliğini anlık olarak izlemek amacıyla önümüzdeki haziran ayında yaklaşık 800 adet özel kamera yerleştirilecek.

Resmi tahminlere göre, krizin merkezindeki Tohoku bölgesinde 19 binden fazla Asya siyah ayısı, kuzeydeki Hokkaido adasında ise yaklaşık 11 bin 600 boz ayı bulunuyor. Doğal yaşam alanlarındaki besin kıtlığı nedeniyle şehirlere ve kasabalara inen ayıların yarattığı bu benzeri görülmemiş tehdide karşı, kameralardan elde edilecek verilerle erken uyarı sistemleri geliştirilmesi ve yerel halkın güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.