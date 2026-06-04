"Gece Yarısı Güneşi Avı" adı verilen etkinlik, 18 Haziran'da Levi Ziyaretçi Merkezi'nde başlayacak. Katılımcılar kayıt işlemlerinin ardından ilk ipucunu burada alacak. Daha sonra ise Levi'nin yürüyüş rotaları ve önemli noktalarına yönlendiren yeni ipuçlarıyla hazineye bir adım daha yaklaşacaklar.

ALTININ YERİ ZAMANLA DAHA DA NETLEŞECEK

Etkinliği düzenleyen kurumlar, altın külçesinin herhangi bir ipucundan sonra bulunabileceğini belirtiyor. Yaz boyunca paylaşılacak ek ipuçları sayesinde külçenin saklandığı konum giderek daha belirgin hale gelecek. Son ipucunun ise 22 Ağustos'ta açıklanması planlanıyor.

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde bulunan Levi, Finlandiya'nın en önemli kayak merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak yaz aylarında bölge farklı bir güzelliğe bürünüyor. Gece yarısı güneşi sayesinde günlerce karanlık yaşanmayan Lapland, ziyaretçilere benzersiz bir doğa deneyimi sunuyor.

LEVİ'NİN YAZ TURİZMİ TANITILMAK İSTENİYOR

Visit Levi CEO'su Satu Pesonen, bölgenin daha çok kış turizmiyle tanındığını, ancak kuzey yazının da keşfedilmeyi hak ettiğini söyledi. Pesonen, güneşin batmadığı dönemde Levi'nin tamamen farklı bir atmosfere kavuştuğunu belirterek, gezginlere bölgeyi ziyaret etmeleri için yeni bir motivasyon oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

KIŞ MERKEZLERİ YAZA YÖNELİYOR

Avrupa'daki birçok kayak merkezi gibi Levi de yılın sadece karlı dönemlerine bağlı kalmamak için alternatif turizm faaliyetlerine ağırlık veriyor. Bölgede yaz aylarında yamaç paraşütü, rafting, doğa yürüyüşü ve dağ bisikleti gibi aktiviteler öne çıkıyor.

DOĞAYA SAYGILI HAZİNE AVI

Etkinlik, Kittilä merkezli altın madenciliği şirketi Agnico Eagle Finland ile Levi Ski Resort'un iş birliğiyle gerçekleştiriliyor. Organizatörler, katılımcıların belirlenen alanların dışına çıkmamaları ve doğal çevreye zarar vermemeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca altın külçesine ulaşmak için herhangi bir kazı yapılmasının veya arazinin tahrip edilmesinin kesinlikle gerekmeyeceğinin altı çiziliyor.