Türk mutfağının popülerliği dilden dile dolaşsa da bu ün aslında hepimizin bildiğinden bile daha yaygın bir kitleye hitap ediyor. Yurt dışında açılan Türk restoranlarında ve ülkemizi ziyaret eden turistlerin ziyaret ettiği bölgelerde restoranlarda oluşan sıralardan alınan veriler bir yana, sohbet edildiği zaman bile turistler Türk lezzetlerini dilinden düşürmüyor. Turistlerin en sevdiği Türk lezzetleri belli oldu.
TÜRK KAHVESİ
Türk kavesi sadece biriçecekd eğil aynı zamanda yüzyıllardır devam eden birkültür geleneği. UNESCO tarafından Somut Olmyan miraslar Listesi'ne alınan Türk kahvesi kendine has demeleme biçimi ve sunumuyla eşsiz bir deneyimin yanında benzersiz bir lezzet sunuyor. Popülerliği ise öyle yaygın ki, özellikle Avrupa'da özel bir deneyim olarak servis ediliyor.
DÖNER
Avrupa'da kazandığı popülerlikile en çok tercih edilen sokak lezzetleri arasına giren döner de Türk mutfağı kökenli bir yemek olarak dünyanın dört bir yanında tüketiliyor. Özel pişirme tekniği ve yaında buz gibi ayranıyla döner turistlerin ens evdiği Türk lezzetlerinden biri.
BAKLAVA
Gaziantep baklavası, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen tatlar arasında yer alıyor. Kat kat açılan ine hamuru, dolu dolu fıstığı ve şerbetinin uyumuyla hemen her listede dünyanın en iyi tatlıları arasında sayılan baklava da turistlerin doyamadığı ve hatta Türkiye'ye geldikçe yanlarında götürdüğü bir lezzet.
KOKOREÇ
Türk sokak lezzetleri arafsında bile popülerliği bulunan ve özellikle gece saatleridne yoğun şekilde tüketilen kokoreç de listede yer alıyor. Kuzu bağırsağının incelikle temizlenip ustalıkla baharatlanması ve odun ateşinde ağır ağır pişirilmesi ile ortaya çıkan eşsiz lezzet, hem merak uyandırıyor hem de adeta bağımlılık yapıyor.
MANTI
Küçük boyutalrı ve ustalıkla ahzırlanamsından dolayı Avrupa'da ''Türk raviolisi'' olrak da adlandırılan Kayseri mantısı hem sunumu hem de lezzeiyle popülerlik kazanan yemeklerden biri. Dikkatle açılan hamura eşit miktarda konulan etlerin bohça gibi kapatılıp iyie haşlandıktan sonra yoğurt sosu ve yağın ahenkiyle süslendiği mantı da doyulamayan Türk lezzetleri arasında.
LAHMACUN
Avrupa'da ''Türk pizzası'' olarak adlandırılan lahmacun, ince hamurun zerime kıyma ve sebzeler ile hazırlanan iç harcın yerleştirilip taş frında harlı ateş ile pişirilmesi şeklinde hazırlanıyor. Soğan, limon ve yeşillik ile buluştuktan sonra ise ağızlarda bir şölene dönüşüyor. Hem lezzeti hem de pişirme biçimiyle lahmacun da turistlerin en sevdiği Türk lezzetleri arasında.
KEBAP
Adana, Urfa, tavuk, kuzu ve daa pek çok çeşidiyledamaklarda eşsi bir deneyimedönüşen kebap çeşitleri de popülerlik bakımından yerini koruyor. Lezzeti Avrupa'da yaşayanlar arasında adeta bir şehir efsanesine dönüşen kebap baharatlar ve yeşillikler ile servis edildiğinde karşı kobnulmaz hale geliyor. Öyle ki turistlerin kebap yemek için sıraya girdiği iş yehrleri oluyor.
SİMİT
Geleneksel bir Türk kahvaltısını taçlandırmanın en güzel yollarından biri olan simit, özellikle de çay ile uyumundan dolayı sıkça tercih ediliyor. Benzer hamur işi gıdalar Avrupa'da da satılıyor olsa da dşındaki susam ve tahinin kattığı lezzet ile ön plana çıkan simit de turistlerin doyamadığı Türk lezzetleri arasında yerini koruyor.
