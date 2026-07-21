Trabzon Çaykara’ya tatil için giden Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi, dere kenarında anı fotoğrafı çekinildiği sırada ayağı kayınca dengesini kaybederek suya düştü.
Suda ağaç dalına tutunarak mahsur kalan Abdulazız Alharbi’yi kurtarmak isteyen kardeşi Omar Alharbi de suya atladı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Abi ve kardeşi suda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Boğulma tehlikesi geçiren Omar Alharbi, çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde Abdulazız Alharbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI
Alharbi'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.