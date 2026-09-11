Yerel yönetimlere yetki devri politikasının bir parçası olarak sunulan ve gelirin harcama yetkisini belediye başkanlarına bırakan düzenleme, Avrupa’daki benzer örnekleri temel alıyor.

Uygulamanın detaylarının Konut Bakanı Angela Rayner'ın belediye başkanlarıyla yapacağı görüşmenin ardından netleşmesi ve stratejilerin Mart 2028'de açıklanması bekleniyor.

Gelişme, turizm ve konaklama sektöründe tepkiyle karşılandı. UKHospitality temsilcileri, oran sınırının olmamasının işletmeleri tehlikeye atacağını ve İngiliz ailelerin tatil maliyetine ortalama 100 ile 120 sterlin arasında ek yük getireceğini savunuyor.

Öte yandan hükümet yetkilileri, sabit bir ücret yerine yüzde bazlı bir oran belirlenecek olmasının turist bütçelerini aşırı olumsuz etkilemeyeceğini ifade ediyor.

Mevcut mevzuatta belediye başkanlarının tek taraflı vergi koyma yetkisi bulunmazken, Manchester ve Liverpool gibi şehirlerde işletme öncülüğünde yürütülen gecelik sabit konaklama ücreti uygulamaları halihazırda yürütülüyor.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini desteklerken, yerel meclisler toplanan gelirin ilçe belediyeleriyle adil paylaşılması gerektiğini vurguluyor.

Birleşik Krallık genelinde ise İskoçya ve 2027’de yürürlüğe girecek Galler düzenlemeleriyle benzer vergiler halihazırda uygulanıyor.