Son yıllarda kalabalık turizm merkezlerinden uzaklaşmak isteyen gezginler, daha az bilinen ve henüz geniş kitleler tarafından keşfedilmemiş ülkelere yöneliyor. Dünyada yılda birkaç bin turistin bile ziyaret etmediği ülkeler bulunurken, Avrupa'da da turist sayısı 100 binin altında kalan destinasyonlar var.

Euronews'in derlediği liste, dünyanın en az ziyaret edilen 13 ülkesini bir araya getirdi. Listede doğal güzellikleri, farklı kültürleri ve sıra dışı özellikleriyle dikkat çeken ülkeler yer aldı. Sudan ve Somali gibi resmi seyahat uyarısı bulunan ülkeler ise değerlendirmeye alınmadı.

DÜNYANIN EN AZ ZİYARET EDİLEN 13 ÜLKESİ

1. Tuvalu: Büyük Okyanus'ta bulunan ada ülkesi, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle varlığı tehdit altında olan yerler arasında bulunuyor.

2. Ekvator Ginesi: Volkanik dağları, şelaleleri, tropikal ormanları ve zengin yaban hayatıyla dikkat çekiyor.

3. Marshall Adaları: Nükleer denemelerin yapıldığı Bikini Atolü ve batık gemileriyle dalış tutkunlarının ilgisini çekiyor.

4. Türkmenistan: Başkent Aşkabat, beyaz mermer kaplı binalarının yoğunluğuyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alıyor.

5. Kiribati: Büyük Okyanus'ta çok sayıda adadan oluşan bir takımada ülkesi.

6. Niue: Özellikle yıldız gözlemciliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir Pasifik adası.

7. Mikronezya Federal Devletleri: Yaklaşık 600 adadan oluşan ülke, tropikal doğası ve deniz yaşamıyla biliniyor.

8. Solomon Adaları: Kafatası Adası'nda yüzlerce yıl öncesine ait insan kalıntıları bulunuyor.

9. Sao Tome ve Principe: Afrika'nın batı kıyısı açıklarında bulunan, doğal güzellikleriyle tanınan bir ada ülkesi.

10. Doğu Timor: Dünyanın en genç ülkelerinden biri olan Doğu Timor, su altı canlı çeşitliliğiyle dalış meraklılarının ilgisini çekiyor.

11. Tonga: Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi, şarap üretimiyle de tanınıyor.

12. Palau: Turkuaz suları, mercan resifleri ve su altı zenginlikleriyle biliniyor.

13. Moldova: Avrupa'da bulunan ülke, şarap üretimi ve bağcılık kültürüyle öne çıkıyor.