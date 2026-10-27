Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. 27 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, izin belgelendirme süreçlerinde yeni kurallar ve yaptırımlar getiriyor. BELGE EKSİKLİKLERİ İÇİN 30 GÜNLÜK YASAL SÜRE Yeni yönetmelik uyarınca, izin belgelendirmesine esas teşkil eden evraklarda eksiklik veya uygunsuzluk tespiti yapılması ya da sunulan bilgi ve belgelerde değişiklik gerçekleştiğinin belirlenmesi halinde, belge sahibine durumu düzeltmesi için 30 günlük süre tanınacak. ŞARTLARI SAĞLAMAYAN KONUTLARIN İZİN BELGESİ İPTAL EDİLECEK Tespit edilen eksikliklerin verilen 30 günlük yasal süre içinde giderilmemesi durumunda, söz konusu konutun turizm amaçlı kiralanmasına imkân tanıyan izin belgesi doğrudan iptal edilecek. Yayımlandığı tarih itibarıyla geçerlilik kazanan mevzuat hükümlerinin yürütülmesinden Kültür ve Turizm Bakanı sorumlu olacak.

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