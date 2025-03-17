CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Nebula Otelcilik’in, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu ETS şirketinin bir yan kuruluşu olduğunu iddia etti.

'HAZİNE ARAZİSİNİ KENDİ ŞİRKETİNE PEŞKEŞ ÇEKTİ'

Salıcı, yaptığı açıklamada “Yine başrolde Mehmet Nuri Ersoy var. Kendi Bakanlığı’nı kullanarak, kendi şirketine (ETS’nin iştiraki Nebula Otelcilik’e) Antalya’daki orman niteliğindeki hazine arazisini usulsüzce devretti. Buraya 5 yıldızlı bir otel inşa edecek. Otelin yatırım bedeli ise 4,7 milyar TL” dedi.

8 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

İddialarını desteklemek için belgeler de paylaşan Salıcı, şu ifadeleri ekledi:

“Bu hazine arazisi, tam 8 futbol sahası büyüklüğünde ve Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi içinde yer aldığı için tüm yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bulunuyor.

Bakan bu yetkiyi kendi şirketinin lehine kullanmaktan çekinmemiş. Ne yapmış? Bakanlık bünyesindeki Arazi Tahsis Komisyonu, araziyi Bakan Ersoy’un şirketine tahsis etmiş.

Yetmemiş, daha önce yargı tarafından 23 kez iptal edilmiş olmasına rağmen, projeye uygun imar planını da yine Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırlamış.

Üstelik ‘ÇED gerekli değildir’ raporu da alınmış. Arazi Tahsis Daire Başkanlığı ise Bakanlık’a bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün bir parçası. Bu genel müdürlüğün başında ise ETS’nin eski çalışanı Neşe Çıldık var.

Kısacası, bir hazine arazisinin imara açılması da Bakan’ın şirketine tahsis edilmesi de ETS kökenli bir bürokratın onayıyla gerçekleşiyor. Tüm bu süreçler ise Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle yürütülüyor.

Bakan Ersoy, elimizdeki deliller ve kanıtlar bile yüzünüzü kızartmıyor mu? Kendi şirketinizi ve ailenizin şirketlerini düşündüğünüz kadar bu devleti düşünmediniz. Sizin için utanç sınırı tam olarak nerede?”