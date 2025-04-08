Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan aralarında GAP Bölgesindeki illerden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerinin yer aldığı 20 şehri açıkladı.

Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri yeni rotaya dahil edilirken; kültürel ve tarihi değerleriyle öne çıkan Adıyaman bir kez daha listede yer almadı. GAP Bölgesi’nin en zengin turizm merkezlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’na ev sahipliği yapan Adıyaman’ın adı bile anılmadı.

ADIYAMAN HALKI VE TURİZMCİLER TEPKİLİ

Benzersiz tarihiyle açık hava müzesini andıran, 150’ye yakın ören yerine ev sahipliği yapan Adıyaman’ın bir kez daha festival dışında bırakılması şehirde infial yarattı. Turizmciler ve vatandaşlar, kültürel miraslarıyla GAP Bölgesi’nin parlayan yıldızlarından biri olan Adıyaman’ın yok sayılmasına tepki gösterdi.

"GEÇ DEĞİL, ADIYAMAN KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNE DAHİL EDİLEBİLİR"

Adıyaman’ın GAP Bölgesinin en önemli turizm kentlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, şunları söyledi;

*Medeniyetler şehri Adıyaman kültürel anlamda zengin, tarihi mekanları dünyaca ünlü ve GAP Turlarının vazgeçilmez gözde illerinden birisidir.

*Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alınan aralarında GAP Bölgesindeki illerden Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Mardin illerini projeye dahil ederken Adıyaman’ı liste dışında bırakması hepimizi üzdü.

*5 Nisan’da Adana’da start alan festivale Adıyaman’da dahil edilebilir. Diğer iller kadar yoğun bir program olmasa da Adıyamanlıları mutlu edecek konserler, panellerle halkımızın ve turizmcilerimizin gönlü alınabilir.

*Ben Bakanlığımızın bu konuda gerekli adımları atarak bizi de bu festivale dahil edeceğini düşünüyorum. “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından böyle güzel bir organizasyonun ilimizde yapılması halkımızın moral ve motivasyonunu da yükseltecektir.

“NEMRUT DAĞI’NI ELİMİZDEN ALMAYA ÇALIŞIYORLAR!”

Otel sahibi İsmail Dimez, Adıyaman’ın 6 Şubat depremleriyle ağır yara aldığını hatırlatarak şu sözlerle isyan etti:

“Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen ve Unesco tarafımdan Dünya Kültür Mirasları arasında yer alan Nemrut Dağı ve Commegene uygarlığına ait yüzlerce ören yeri yok sayılıyor. Bu festival Adıyaman’da yapılsa kentimiz nefes alırdı. Ünlü sanatçılar gelse konserler verse, etkinlikler düzenlense gençler sevinirdi. Memleketimizin tanıtımına da katkı sağlanırdı. Ama yine yokuz. Malatya, Gaziantep, Urfa, Diyarbakır ve Mardin var; biz yokuz! Üstelik Malatya Nemrut’a göz dikmişken, Adıyaman bu rotada yer almıyor. Yazıklar olsun!”

“ADIYAMAN KÜLTÜRSÜZ BİR KENTMİŞ GİBİ DAVRANILIYOR”

Otel işletme sahibi Akın Karakuş ise tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Kommagene Krallığı’nın başkenti, UNESCO kültürel mirası Nemrut Dağı ve yüzlerce tarihi mekan ile bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehir, kültürden yoksunmuş gibi Kültür Festivaline alınmayarak görmezden gelinmiş. Komşu iller festivalle dolup taşarken, biz yine dışarıda bırakıldık. Bir Turizmci olarak ve Adıyamanlı olarak bu duruma çok üzüldüm.”

GAP BÖLGESİ’NDE OLUP DA GAP’TAN SAYILMAMAK

Kültür turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Adıyaman’ın, GAP bölgesinde yer almasına rağmen festival takvimi dışında bırakılması kamuoyunda “bilinçli bir dışlama” olarak yorumlanıyor. Özellikle Malatya’nın listeye alınıp Nemrut’un tanıtımıyla anılması, Adıyamanlıları derinden yaraladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SESSİZ

Adıyamanlılar şimdi Bakan Ersoy’a ve Bakanlığa soruyor, “UNESCO onaylı bir kültür hazinesi olan bu şehir daha ne yapmalı ki hak ettiği değeri görsün?”