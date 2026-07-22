Bodrum'da deniz kirliliğine dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla sürdürülen deniz dibi temizlik çalışmalarının 2026 yılındaki 10'uncu etabı Türkbükü'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi tarafından "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla yürütülen çalışma kapsamında, Türkbükü Halk Plajı'ndan denize açılan Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibi, deniz tabanında temizlik yaptı.

Dalış ekiplerinin çalışmaları sonucunda deniz dibinden yaklaşık 650 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan çöplerin önemli bölümünü tek kullanımlık ürünler oluştururken, denizden çok sayıda araç lastiği ve platform demirinin yanı sıra cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları ve çeşitli balıkçılık malzemeleri de çıkarıldı.

Kıyıya getirilen atıklar, çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekti. Deniz kirliliğinin boyutuna dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, çıkarılan çöpleri yakından inceleyerek fotoğrafladı. Bazı aileler ise atıkları çocuklarına göstererek çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Temizlik çalışmasının ardından denizden çıkarılan atıklar kıyıda türlerine göre ayrıştırıldı. Geri dönüşüme uygun malzemeler, değerlendirilmek üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine teslim edildi.