Fas'ın güneydoğusunda turizmi canlandırmak amacıyla stratejik bir bağlantı noktası olarak inşa edilen Zagora Havalimanı, sunduğu yetersiz hizmetler ve teknik altyapı eksiklikleriyle yolcular için hayal kırıklığına dönüşmüş durumda.

Ülke genelindeki modernizasyon hedeflerinin aksine "hizmet dışlanmışlığı" ile anılan havalimanı, bölgeye gelen turistlerin beklentileri ile mevcut gerçeklik arasındaki derin uçurumu gözler önüne seriyor.

"Sahra’ya Açılan Kapı" olarak nitelendirilen bölgedeki tarihi dokuyu ve vahaları keşfetmek isteyen yaklaşık 24 bin 500 yolcu 2025 yılında bu havalimanını kullansa da, tesis en temel ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzak bir tablo çiziyor.

İÇİNDE KAFETERYA BULUNMUYOR

Havalimanına ulaşan yolcuların karşılaştığı en büyük sorunların başında, terminal içerisinde bir bardak su veya yiyecek alınabilecek bir kafeterya veya büfenin dahi bulunmaması geliyor. Sözleşme süreçlerindeki aksaklıklar nedeniyle kapalı duran ticari alanlar, çocuklu aileler ve yaşlılar dahil tüm yolcuları saatlerce süren bekleyişlerde mağdur ediyor.

PASAPORT İŞLEMLERİ İMKANSIZ HALE GELDİ

Tesisin yaşadığı sorunlar sadece temel hizmetlerle de sınırlı kalmıyor. Havalimanındaki sınır polis birimlerinde yaşanan kronik sistem arızaları, pasaport kontrol ve veri giriş işlemlerini imkansız hale getiriyor.

Dijital sistemlerin çökmesi nedeniyle manuel yöntemlere dönülmesi, terminalde uzun kuyruklar ve saatlerce süren gecikmeler yaşanmasına yol açıyor. Bu teknik yetersizlikler, Fas’ın dijitalleşme vizyonuna gölge düşürürken, ülkeye gelen yabancı turistlerde olumsuz bir ilk izlenim oluşmasına neden oluyor.