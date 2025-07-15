Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde 56 ilde toplam 642 taşınmazın satışı yapılacağı açıklandı.

Muğla ili ile Bodrum, Datça, Fethiye, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer ve Ula ilçelerinde ise 69 taşınmaz satışa çıktığı belirtildi.

Bodrum’un Çiftlik Mahallesi 158 ada 53 parseldeki 15 bin 233 metrekare plansız alan 53 milyon 350 bin muhammen bedelle, Türkkuyusu Mahallesi 1130 ada 4 parselde 964 metrekare büyüklüğündeki sosyal kültürel tesis alanı 9 milyon 650 bin muhammen bedelle, Yahşi Mahallesi 257 ada 1 parseldeki 3 bin 199 metrekare kentsel yerleşik alanı 8 milyon 700 bin TL muhammen bedelle satışa çıktı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Mevcut haliyle satılmakta olup teslim alma yükümlülüğü alıcıya aittir. Vadeli, KDV’den muaf, artış artırma ile satılacaktır. Kanuni faiz. Yüzde 25 peşinat. 24 ay vade imkanıyla” denildi.