Muğla Marmaris Kaymakamlığı’nın talimatıyla gerçekleştirilen son operasyonlarda, kurallara uymadığı tespit edilen 14 işletme için kapatma kararı alındı.
TURİSTLER RAHATSIZ EDİLİYOR
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçmeler, Uzunyalı ve Armutalan bölgelerinde yoğunlaşan denetimlerde, meşaleli şovlar, uygunsuz dans gösterileri ve turistleri rahatsız eden davranışlar gibi şikayetleri mercek altına aldı.
Ayrıca, belge eksikliği gibi mevzuata aykırı durumlar da tespit edildi.
Denetimler sonucunda, 2 işletme belge eksikliği nedeniyle süresiz olarak kapatılırken, 9 işletme 7 gün, 3 işletme ise 3 gün süreyle faaliyetten men edildi.
Kapatma kararlarının ardından Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, ilgili işletmeleri mühürledi.
Bazı mekanlar, sosyal medya üzerinden kapanış duyurusu yaptı.
Marmaris Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, işletmeleri yasal düzenlemelere uymaya çağırdı.