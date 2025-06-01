Çeşme Belediye Meclisi’nin 5 Mayıs 2025 tarihli kararıyla, “Emir ve Yasaklar Yönetmeliği”ne eklenen “Su Tasarrufu Tedbirleri” uygulamaya geçti.
Belediye, vatandaşlara “Önemli Bilgilendirme” başlıklı duyuruyla su kullanımında azami dikkat çağrısı yaptı.
Yeni düzenlemeler, konut ve iş yerlerini kapsıyor ve şu kuralları içeriyor:
Kapı önü yıkama yasağı: İş yeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklandı.
Araç yıkama yasağı: Araç yıkama faaliyet konusu olmayan iş yeri ve konutların bahçelerinde motorlu taşıt yıkanması engellendi.
Halı ve eşya yıkama yasağı: İş yeri ve konutlarda balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas gibi eşyaların yıkanması yasaklandı.
Bahçe sulama saat kısıtlaması:
1 Ekim - 30 Nisan arasında 10.00-16.00 saatleri,
1 Mayıs - 30 Eylül arasında 08.00-18.00 saatleri dışında sulamaya izin veriliyor.
Belediye, duyurusunda, “Tüm bu kurallara titizlikle uyulması, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızdan hassasiyet göstermelerini önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.