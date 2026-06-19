Son aylarda art arda gelen iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. İngiltere merkezli Travel Bespoke, faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

Sektör temsilcileri, düşük tüketici güveninin yanı sıra uçak bileti ve konaklama rezervasyonlarının büyük ölçüde mobil uygulamalara ve çevrim içi platformlara kaymasının geleneksel turizm şirketleri üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti.

Son altı aylık dönemde İngiltere merkezli Great Little Escapes, Salamander Voyages ve Jetline'ın yanı sıra İsveç'ten MixxTravel, Fransa'dan Expedis Exploration ve ABD merkezli GoPlay Sports Tours da faaliyetlerini durduran şirketler arasında yer aldı.

TRAVEL BESPOKE 15 YILLIK SERÜVENİNE SON VERDİ

İngiltere'nin Sussex bölgesinde faaliyet gösteren Travel Bespoke, yaklaşık 15 yıldır özellikle lüks kayak destinasyonlarına yönelik seyahat organizasyonları düzenliyordu. Şirket, artık faaliyetlerine devam etmeyeceğini açıkladı.

ATOL LİSANSINI KAYBETTİ

Şirketten yapılan açıklamada, paket tur ve organize seyahat satışı yapan işletmeler için zorunlu olan ATOL lisansının iptal edildiği belirtildi. Bu lisans, seyahat şirketlerinin iflas etmesi durumunda müşterilere finansal koruma sağlıyor.

MÜŞTERİLERE TAZMİNAT ÇAĞRISI

Travel Bespoke'un internet siteleri erişime kapatılırken, yetkili kurumlar ATOL koruması kapsamındaki müşterilerle doğrudan iletişim kurulduğunu bildirdi. Ancak kendilerine ulaşılmadığını ve tazminat hakkına sahip olduklarını düşünen kişilerin, rezervasyon belgeleriyle birlikte başvuruda bulunmaları gerektiği vurgulandı.

Seyahat planları şirketin kapanmasından etkilenen müşterilerin tazminat başvurularını en geç 28 Mayıs 2027 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.