Muğla’nın Bodrum ilçesi geçen yıl turizmcinin yatırım için en çok tercihi ettiği kentlerin başında geldi. Bodrum’da 372 otel ve turistik tesis yenilendi veya yeni proje ile hayata geçirildi.

BODRUM, SAPANCA VE ŞİLE GÖZDE

Turizmdatabank’ın araştırmasına göre, Ocak-Aralık 2024 döneminde Bodrum’da 372 yeni otel ve yenileme projesi hayata geçirildi. Bodrum’un ardından 123 proje ile Sapanca ve İstanbul-Şile bölgeleri sıralamada yer aldı.

OTEL RUHSATLARINDA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI

Türkiye genelinde belediyeler tarafından verilen otel ve turistik yapı ruhsatları da önemli bir artış gösterdi. 2023 yılında 1021 olan ruhsat sayısı, 2024’te %75,5’lik bir artışla 2108’e yükseldi.