Çinli teknoloji şirketi Pudu Robotics ve Shenzhen Culture & Tourism Industry Development ortaklığı, turizm sektöründe çığır açacak bir projeye imza atarak tamamen robotlar tarafından işletilecek dünyanın ilk otelini 2027 yılında hizmete açacağını duyurdu.

Guangdong eyaletindeki West Artificial Island'da kurulacak olan fütüristik tesiste; resepsiyon hizmetlerinden oda servisine, temizlikten bagaj taşımaya kadar tüm operasyonel süreçler insan eli değmeden, yapay zekâ destekli robotlar tarafından yürütülecek. 44 lüks oda, restoran, spor salonu ve sosyal alanlara sahip olacak otelin, sınırlı oda ve hizmetlerle gerçekleştirilecek ilk deneme sürüşü ise bu yılın (2026) sonlarında başlayacak.

TEK BİR MERKEZ ÜZERİNDEN YÖNETİLECEK

Geliştirilen bu teknolojik tesis, sadece bağımsız görevler yapan makinelerden ibaret olmayıp, PuduFM 1.0 yapay zekâsı ve PuduAgent platformu merkezli tek bir akıllı hizmet ekosistemi üzerinden yönetilecek. Ortak bir yapay zekâ altyapısını paylaşan sistem sayesinde, jestleri ve sosyal etkileşimleri anlayabilen resepsiyon robotları, kendi rotasını optimize eden teslimat robotları ve atıkları otomatik algılayan temizlik robotları birbiriyle koordineli şekilde hareket edecek.

Proje kapsamında FlashBot akıllı telefonla sipariş edilen içecekleri odalara ulaştırırken, PUDU T300 bavulları taşıyacak; PUDU CC1 Pro ve MT1 modelleri ise temizlik operasyonlarını üstlenecek. Sektörde bir ilk olan bu hamleyle birlikte, West Artificial Island'ın küresel ölçekte robotik ve ileri teknoloji odaklı yeni bir turizm merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.