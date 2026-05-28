ABD ile İsrail’in İran’a saldırısının ardından başlayan savaş ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle turizm firmaları zor bir sezon ile karşı karşıya kaldı. Turizm beldelerinde esnaf ekonomik krizi altında ezilirken, maliyet baskısını aşamayan işletmeler de birer birer satış listesine girdi.

Türkiye genelinde 1500 otel satışa çıktı. Satışa çıkarılan otel sayısı bir önceki yıla göre yüzde 129 arttı. 200 tesisin de kiralık olduğu belirlendi. 2024 yılında yüzde 51.91 olan doluluk oranı geçen yıl ise yüzde 49.54’e kadar geriledi. Bu yıl ise ‘jeopolitik riskler’ nedeniyle bu oranın daha da düşmesi bekleniyor.

Aykut Kaya

Pandemi ile başlayan ve üç yıldır krizde olan sektördeki firmaların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), e-haciz ve Maliye ile de başı dertte. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Maliye ve SGK’ya “Bu sene esnafın toparlanmasına müsaade edin” çağrısında bulundu. Kaya’dan Turizm Bakanlığı’na da “Dünya çapında ünlü isimleri Antalya’ya getirerek ülkemizin güvenli bir liman olduğunu tüm dünyaya göstermeliyiz” önerisi geldi. Kaya, “Turizm esnafımız bugün büyük mali kriz içerisinde” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜLER GETİRİLSİN

Turist sayısını artırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na öneride bulunan Kaya, “Turizm Bakanlığı dünya çapında ünlü isimleri Antalyamıza ve ülkemize getirerek ülkemizin güvenli bir liman olduğunu tüm dünyaya göstermeli, böylece gelen turist sayısı artırılmalıdır. Esnafımızın eridiğine bire bir şahit olan bir milletvekili olarak uyarılarım dikkate alınmaz ise iş işten geçmiş olacak” dedi.

CHP’li Aykut Kaya, “Maliye’ye ve SGK’ya çağrıda bulunuyorum: Bu sene esnafın toparlamasına müsaade edin” dedi.

CHP’Lİ KAYA: ESNAF 3 YILDIR KRİZDE

“SGK, Maliye, e-haciz, dükkan kirası ile boğuşan esnaf, temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor” ifadelerini kullanan CHP’li Aykut Kaya, “3 yıldır krizdeler ve Amerika-İran gerilimi ile yok olma sınırına geldiler. Maliye ve SGK’ya çağrıda bulunuyorum: Esnafın SGK ve vergi borçları faizsiz 72 ay yapılandırılmalı, geçmiş dönem faizleri silinmeli, e-hacizler de kaldırılmalı” diye konuştu.