ABD İran savaşı ile birlikte tüm dünyada güvenlik ve ekonomik kaygılar turizm sektöründe büyümelere darbe vururken, Türkiye’de de rezervasyonların son dakika gelmesi bekleniyor.

9.2 MİLYON ZİYARETÇİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizmde yılın ilk çeyreğinde 9.2 milyon ziyaretçi ile 9.8 milyar dolarlık gelir elde edildiğini ancak savaşın çift haneli olan büyüme beklentilerini tek hanelere indirdiğini kaydetti. Şubat sonunda başlayan ABD İran savaşının sınırlı etkisinin görüldüğünü aktaran Ersoy, “Zor bir ikinci çeyreğin ve savaşın yarattığı olumsuzlukların yoğun hissedileceği sürecin bizi beklediğini görebiliyoruz. Çatışma sürecindeki belirsizlik, enerji fiyatlarındaki anlık dalgalanmalar ve küresel ekonomiye getirdiği yükler kalıcı ateşkes sağlanana kadar turistik seyahatlerde son dakika rezervasyonların yoğun yaşanacağı bir döne- me işaret ediyor“ diye konuştu.

Rezervasyonda ‘bekle-gör’ dönemi

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyonist baskılar, dövizdeki sınırlı hareketlilik ve havayolu arzındaki daralma gibi gelişmeler sektörde ciddi bir baskı oluşturuyor. Rezervasyonlarda gözlemlediğimiz ‘bekle-gör’ eğilimi belirsizlikleri artırıyor” dedi.