Fethiye'de gün içerisinde etkisini artıran sağanak, bazı bölgelerde su birikintilerine neden oldu. Hisarönü'nde yollar adeta göle dönerken, bölgede bulunan yabancı turistler suyun üzerinde yüzdü.

Yağış sırasında ortaya çıkan görüntüler çevrede bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Eylül Perşembe günü Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurmuştu. MGM'nin uyarısına göre yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olması ve gün boyunca sürmesi bekleniyordu.

Uyarıda kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilmişti.