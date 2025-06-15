Antalya Havalimanı’nda taksiciler, uzun süredir şikayet ettikleri korsan taşımacılığa karşı tepkilerini göstermek amacıyla iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Gece saatlerinde Dış Hatlar Terminali önünde toplanan yüzlerce taksici, korsan taşımacılık yaptığı öne sürülen firmalarla yaşanan tartışmaların ardından kontak kapattı.

Eylem sırasında bazı taksiciler slogan atarken, terminal önünde saatlerce taksi hizmeti verilemedi. Transfer hizmetlerinin durmasıyla birlikte iç ve dış hatlardan gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist ulaşım sorunu yaşadı.

Toplu taşıma imkanı bulunmaması nedeniyle yolcular, bavullarıyla birlikte terminal çevresinde uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bazı yolcular ise özel araçlar ya da tanıdıkları vasıtasıyla havalimanından ayrıldı.

Taksicilerin iş bırakma eylemi sürerken, havalimanında transfer hizmetlerinin ne zaman normale döneceği ise henüz bilinmiyor.