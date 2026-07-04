Dominik Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Saona Adası'nda yaşanan şiddet olayı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, plajda bulunan çok sayıda turistin gözü önünde bir erkeğin iki kadına fiziksel saldırıda bulunduğu görüldü. Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişilerin araya girerek saldırganı engellemeye çalıştığı anlar da kameralara yansıdı.

Turkuaz suları ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan adada yaşanan olay, kısa sürede dijital platformlarda gündem oldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, kadına yönelik şiddete tepki göstererek Dominik Cumhuriyeti yetkililerine çağrıda bulundu. Kullanıcılar, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını, saldırganın tespit edilerek adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada soruşturma başlatılması yönündeki çağrılar sürüyor.