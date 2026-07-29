ABD, İsrail ve İran arasında başlayan savaş ve sezon açılışına denk gelen dünya kupası ile turist sayısında 2026'da geçen yılın altında dalgalı bir seyir izleyen turizm sektörü, sezonun pik noktası olan 3'üncü çeyreği iç pazarın gücü ve Avrupa'dan gelen Türk turistlerle geçirmeye çalışıyor.

Turizm sektörünün kalbi olan Antalya'da yılın 6 ayında gelen ziyaretçi sayısı 6.2 milyondan 5.6 milyona gerileyerek geçen yıla göre 569 bin kişi azaldı. Bölgenin ana pazarı Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde yaşanan kayıp 317 bin kişiye ulaştı.

İÇ PAZAR FARKI ERİTECEK

Bu pazarlardaki kaybın tamamen kapanmasının mümkün olmadığını ancak iç pazarın farkın kapanmasında etkili olduğunu kaydeden Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, yaşanan durumun kötünün iyisi olarak değerlendirirken, "Temmuz ve ağustos, iç pazarın gücü ile devam ediyor.

Avrupa ve Rusya'daki kaybı kapatma şansımız yok. Ancak iç pazar ve tamamen Avrupalı Türkler farkı bir miktar kapatacak. Haziranda yüzde 9 olan kayıp temmuz sonu itibarıyla yüzde 7'ye düştü. Hareketlenme başladı" dedi.

Turistin %35.5'i yaz döneminde geliyor

UZUN vadeli planda küresel büyümenin ağırlıklı pazarlarının değişeceğini kaydeden Kavaloğlu, "Türkiye'nin önümüzdeki on yılda Çin, Hindistan ve Körfez ülkelerine yönelik hava bağlantıları ve destinasyon yatırımını hızlandırması kritik önem taşıyor" dedi. Diğer taraftan, Türkiye geçen yıl yıllık ziyaretçilerinin yaklaşık yüzde 35.5'ini haziran-ağustos döneminde ağırladı.