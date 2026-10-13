Turizm ve tarım faaliyetleriyle öne çıkan Antalya için iktidar kararını verdi.

Türkiye’nin pek çok noktasında yapılan doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına bir yenisi eklendi. Vatandaşlar ise enerji alanındaki yoğun çabaların karşılığının alınamamasını sorguladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz projesi kapsamında Antalya’nın Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı ve Korkuteli ilçelerindeki ruhsat sahalarında acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Karar, 10 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanarak resmiyet kazandı.

Bu kapsamda petrol ve doğalgaz boru hatları, enerji nakil hatları, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri için ihtiyaç duyulan taşınmazlar sıralandı.

ALTERNATİF DEĞİL

Antalya’da hangi taşınmazların kamulaştırma kapsamına alınacağı ve projenin kentte yaratabileceği etkiler hakkındaki ayrıntılar henüz bilinmiyor.

Finike Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği (TORAÇDER) tarafından yapılan açıklamada, “Petrol aramalarının sağlayabileceği ekonomik kazanç ile tarımın, suyun, ormanların ve turizmin uzun vadeli ekonomik değeri birlikte değerlendirilmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Ülkenin enerji kaynaklarının araştırılmasına ilkesel olarak karşı olmadığını vurgulayan TORAÇDER, “Ancak ekonomik kalkınma ile doğanın korunmasının birbirinin alternatifi olarak gösterilmesini doğru bulmuyoruz” açıklamasında bulundu.