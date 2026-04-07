Araştırmada Karayip resif, Atlantik hemşire ve limon köpek balığı türleri mercek altına alındı. Toplam 85 köpek balığı üzerinde yapılan analizlerde yalnızca kokain ve kafein değil, aynı zamanda ağrı kesicilerde bulunan diklofenak ve asetaminofen gibi maddelerin de izlerine ulaşıldı.

Bilim insanlarına göre bu durumun en önemli nedenlerinden biri turizm faaliyetleri. Özellikle tatil evleri ve kiralık mülklerin artmasıyla birlikte atık su miktarının yükseldiği ve bu suların deniz yaşamını doğrudan etkilediği belirtiliyor.

Çalışma, dışarıdan bakıldığında Bahamalar'da görünürde bozulmamış gibi görünen deniz ekosistemlerinin aslında görünmeyen bir kirlilik riski altında olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, bu tür kimyasalların uzun vadede hem deniz canlıları hem de ekosistem dengesi üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.