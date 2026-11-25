Bulgaristan Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, TUSAŞ ile ABD’li GE Aerospace arasındaki ortak girişimin Bulgaristan’da yeni bir üretim tesisi kuracağını açıkladı.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, 90 milyon dolarlık yatırım kapsamında Filibe (Plovdiv) kentinde inşa edilecek tesiste uçak motorları için yüksek teknolojili bileşenler üretilecek.

170 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK

Yatırımın istihdama katkısına ilişkin bilgi veren Ekonomi Bakanı Alexander Pulev, yeni tesisin 170 kişiye yüksek nitelikli iş imkânı sunacağını bildirdi.

TUSAŞ'IN YURT DIŞINDAKİ İLK ÜRETİM TESİSİ OLACAK

Filibe'de kurulacak tesis, TUSAŞ'ın Türkiye dışındaki ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyacak. Proje, Türk ve ABD'li şirketlerin havacılık alanındaki ortak girişimi kapsamında hayata geçirilecek.

BULGARİSTAN YABANCI YATIRIMLARI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

1 Ocak 2026 itibarıyla avroya geçen Bulgaristan, ülkeye yönelik yabancı yatırımları artırmak amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. TUSAŞ ve GE Aerospace ortaklığında gerçekleştirilecek 90 milyon dolarlık yatırım da ülkedeki yeni üretim projeleri arasında yer alıyor.

HÜRJET İÇİN F404 MOTOR ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

TUSAŞ ile GE Aerospace arasındaki iş birliği, Bulgaristan'daki üretim yatırımının yanı sıra Türkiye'nin savunma ve havacılık projelerinde de devam ediyor. İki şirket, 5 Mayıs 2026'da HÜRJET uçaklarına güç verecek F404 motorlarının tedariki konusunda anlaşma imzaladı.

GE Aerospace'in anlaşmanın ardından internet sitesinde yayımladığı açıklamada, sözleşmenin HÜRJET programı açısından önemli bir aşama olduğu belirtildi. Anlaşmanın, uçağın farklı versiyonlarının geliştirilmesi ve uluslararası pazardaki varlığının genişletilmesi sürecinde teknik ve operasyonel desteğin sürdürülmesini de güvence altına aldığı ifade edildi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, anlaşmayı HÜRJET programı açısından kritik bir dönüm noktası olarak nitelendirirken, GE Aerospace ile uzun yıllara dayanan iş birliğinin uçağın modern ve rekabetçi bir eğitim platformuna dönüşmesine katkı sağladığını belirtti.

GE Aerospace Savunma ve Sistemler Küresel Satış ve İş Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rita Flaherty de HÜRJET'in uluslararası alanda yer edinmesini desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.