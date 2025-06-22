Skandal olay, kızlardan birinin tıp eğitimi sırasında genetik şüphe üzerine DNA testi yaptırmasıyla gün yüzüne çıktı. Test, kızın babasının biyolojik babası olmadığını gösterdi.

Ardından diğer iki kız kardeşin de aynı durumda olduğu belirlendi. DNA veri tabanları üzerinden araştırma yapan kız, biyolojik babasını buldu.

HORMON TESTİ İÇİN GİTMİŞTİ

Biyolojik baba, 1990’larda aynı doktora sadece hormon testi için başvurmuş ve sperminin izinsiz saklanıp kullanıldığından habersizdi.

Tiroler Tageszeitung gazetesine konuşan ailenin avukatı Lisa Holzmann, ne anneye ne de babaya bilgi verildiğini, onay formu imzalanmadığını ve sürecin gizlice yürütüldüğünü belirtti.

(Türk çiftin avukatı Lisa Holzmann)

KAYITLAR YOK OLDU

Doktorun, hastane kayıtlarının “su baskını” veya “taşınma sırasında kayıp” gibi bahanelerle yok olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Ayrıca, aynı doktorun başka bir kadın hastaya da benzer uygulamalar yaptığına dair bulgular olduğu ifade edildi.

AİLE DAVA AÇTI

Aile, Graz Savcılığı’na doktor hakkında ağır dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulundu ve sivil mahkemede tazminat davası açtı.

Avukat Holzmann, ailenin amacının maddi tazminat değil, gerçeğin ortaya çıkması ve diğer olası mağdurların bulunması olduğunu vurguladı.

İKİ ÇOCUĞUN BABASI BELLİ DEĞİL

Olay, hem aile hem de biyolojik baba için büyük bir travma yarattı. Diğer iki çocuğun biyolojik babalarının kimliği, kayıtların yokluğu nedeniyle muhtemelen hiçbir zaman öğrenilemeyecek. Aile, kamuoyuna çağrıda bulunarak benzer durumda olan diğer mağdurların ortaya çıkmasını istedi.