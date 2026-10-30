İngilizce konuşurken Türk aksanının duyulmasını eleştiren bir yolcuya hostes Esin Alpman'ın amirinin verdiği yanıt sosyal medyada paylaşması gündem oldu. Uçuş sırasında yaşadığı diyaloğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda paylaşan Alpman, Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatarak Türkiye'nin bağımsızlığına ve kültürel kimliğine vurgu yaptı.

YOLCU KABİN EKİBİNİN AKSANINI ELEŞTİRDİ

Sosyal medyada 'esinalpman' kullanıcı adıyla içerik üreten hostes Esin Alpman, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı videoda uçuş sırasında bir yolcuyla amirinin arasında geçen konuşmayı anlattı.

Alpman'ın aktardığına göre yolculardan biri, uçuş hizmetinden memnun olduğunu belirtirken kabin ekibinin İngilizce konuşmasındaki Türk aksanını eleştirdi. Yolcunun, "Her şey harika ama ekibin İngilizcesinde hafif bir aksan var" sözlerine Alpman'ın amirinden dikkat çeken bir karşılık geldi.

ATATÜRK'Ü HATIRLATARAK YANIT VERDİ

Yolcunun yorumuna tepki göstermek yerine Türkiye'nin tarihine ve bağımsızlığına dikkat çeken kabin amiri, "Beyefendi, Mustafa Kemal Atatürk'ü tanıyor musunuz?" sorusuyla karşılık verdi.

Türkiye'nin hiçbir zaman sömürge olmadığını belirten kabin amiri, İngilizcenin Türkler açısından bir zorunluluk değil, ihtiyaç ve tercihe bağlı olarak öğrenilen bir dil olduğunu ifade etti.

Kabin amiri, "Biz onu keyif için, seyahat için ya da işimizin gerekliliği için öğreniriz" sözlerinin ardından Türkiye'nin kendi dili, alfabesi ve kültürel mirası bulunan bağımsız bir millet olduğunun altını çizdi.

"BİZİ SÖMÜRGELEŞTİREMEDİNİZ ŞEKERİM"

Esin Alpman, paylaşımına da Türk aksanına sahip olmaktan gurur duyduğunu belirten ifadeler ekledi.

"Bir Türk aksanımız var çünkü biz tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız" diyen Alpman, açıklamasını "Bizi sömürgeleştiremediniz şekerim" sözleriyle sürdürdü.

Videoyu kendi diline, tarihine ve bağımsızlığına sahip çıkan tüm nesillere ithaf eden Alpman, paylaşımının sonunda takipçilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.