Türk aktivist Şuayb Ordu'nun İsrail baskınından saatler önce çektiği videosunda, "İçimizden birisini günah keçisi seçecekler, Türk olmam nedeniyle bu günah keçisi seçilme potansiyeline sahibim." dedi.

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine baskın düzenledi. Gemiye çıkan İsrail askerleri, 2'si Türk, 12 aktivisti gözaltına aldı.

Türk aktivistlerden Şuayb Ordu baskın öncesi video çekti. Ordu videosunda şu ifadelere yer verdi:

İçimizden birisini günah keçisi seçecekler, Türk olmam nedeniyle bu günah keçisi seçilme potansiyeline sahibim.

İsrail'e şunu teklif ediyorum, eğer cesareti varsa kameralarla gelsinler, gemideki bütün baskın sürecini dünyayla paylaşsınlar.

Belki de şu an gemideki en riskli kişi benim. Rima Hassan’ın arkasında Avrupa Parlamentosu var. Ama ben ne tanınıyorum ne de biliniyorum. Arada kaynama ihtimalim var. Öfkeyi üzerimden çıkartabilirler.

Eğer benim canıma bir zarar gelirse, katlederlerse görsel bir şeyle ispatlayamazlarsa herkes şunu bilsin ki ben hiçbir eylemde bulunmam.

Barışçıl şekilde ilerliyoruz. Baskın yapmaya gelirlerse can yeleklerimizle oturacağız, ellerimiz boş şekilde bekleyeceğiz. Mimik dahi vermeyeceğim.