Galatasaray salı gecesi Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile karşılaşmış ve mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı.



Fransızca yayın yapan NiceMatin gazetesi, maç gecesi karlılaşmayı izlemek için Monako'ya gelen ve normal şartlar altında Paris'te yaşayan Türk baba ve oğul tarafından Monako Prensesi Stéphanie Marie Elisabeth Grimaldi'nin 33 yaşındaki oğlu Louis Decruet'in darp edildiğini açıkladı.





ÜLKE AYAĞA KALKTI, BABA VE OĞUL TUTUKLANDI



Haberde yer verilen detaylara göre Selman B. ve babası Hasan B., karşılaşma sonrasında II. Louis Stadyumu'nun VIP tribününde bulunan Decruet ve iki arkadaşına saldırıda bulundu. Prenses Stephanie'nin oğlunu ve arkadaşlarını darp eden ikili, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Monaco’yu yöneten Grimaldi Ailesi’ne yönelik saldırı kısa sürede Avrupa'nın en küçük ülkesi olan Monako'da geniş yankı uyandırırken, gözaltında bir gece geçiren iki Türk daha sonra mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.



Monako Ceza Mahkemesi Başkanı Florestan Bellinzona, karşılaşma sonrası Ducruet ve arkadaşlarının tuvalete gittiği sırada Hasan B. ve Selman B.'nin saldırısına uğradıklarını duyururken, yaşananlara ilişkin herhangi bir görüntü elde edilemediği açıklandı.

'HAYATIMDAN ENDİŞE ETTİM'



Mahkemede yaşananları anlatan Ducruet, “Hayatımdan endişe ettim. O yumruğu alsaydım yere yığılabilir, nakavt olabilirdim. Linç edilmekten korktum.” ifadelerini kullanırken, baba Hasan B. ve oğlu Selman B. ise gerginliği kendilerinin başlatmadığını belirterek, yaşananların yalnızca itişmeden ibaret olduğunu iddia etti.



3 YIL BOYUNCA ÜLKEYE GİREMEYECEKLER



Monako Mahkemesi, Galatasaray taraftarı iki Türk için 2 ay süreyle ertelenmiş hapis cezası kararı aldı. Ayrıca iki ismin 3 yıl boyunca Monako'ya girişi yasaklandı. Ayrıca Türk baba ve oğlunun üç mağdura ayrı ayrı 1.000 euro tazminat ödemesine karar verildi.



Hükmün açıklanmasının ardından serbest bırakılan iki isim yaşadıkları Fransa'ya geri döndü.