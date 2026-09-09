Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 110 ülkedeki çok sayıda iPhone kullanıcısına uyarı gönderen teknoloji firması Apple, en az üç Türk bakanın cep telefonunun ticari casus yazılımlar tarafından hedeflenmiş olabileceğini bildirdi.

Konuya yakın kaynakların Middle East Eye'a verdiği bilgilere göre, söz konusu bakanlara yönelik uyarılar şirket tarafından geçen ay yayımlanan bildirim dalgası kapsamında iletildi.

MEE'ye konuşan bir yetkili, bakanların telefonlarına yönelik sızma girişimlerinin başarısız olduğuna inanıldığını belirtti.

Cihaz sahiplerinin isimlerini açıklamayan yetkili, bakanların hassas bilgileri korumak amacıyla özel şifreli uygulamalar ve geliştirilmiş güvenlik önlemlerine sahip telefonlar kullandığını aktardı.

Apple'ın uyarısının ardından Türkiye'nin yeni kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından cihazların incelendiği, değiştirildiği ve ek güvenlik tedbirlerinin uygulandığı kaydedildi.

Bölgede yetkilileri, siyasetçileri ve iş insanlarını hedef alan siber girişimlerin yaygınlaştığını vurgulayan yetkili, "Bu saldırılar için özel bir nedene gerek yok ve hepimiz teyakkuzda olmalıyız," ifadesini kullandı.

SALDIRILARIN ARKASINDA KİM VAR?

Bu yılki girişimlerde hangi casus yazılımın kullanıldığı henüz kesinleşmezken, Ankara'daki kaynaklar saldırıların arkasında çeşitli siyasi gruplarının olabileceğini değerlendiriyor.

İsrail ve Yunanistan gibi ülkelerden şüphelenilse de İsrail üretimi ajan yazılımı Pegasus gibi yazılımların bölgedeki birçok hükümete satılmış olması tespiti zorlaştırıyor.

Üst düzey Türk yetkililer daha önce 2021 yılında da İsrail yapımı Pegasus casus yazılımı içeren şüpheli saldırılarda hedef alınmıştı.

Ayrıca Apple'ın iOS işletim sisteminin güncellenmesinin cihazlardaki olası kanıtları silebildiği, geriye kalan izlerin ise yalnızca belirli bir ülkeye ait IP adreslerini gösterebildiği ve gerçek kaynağı kesin olarak ortaya çıkarmadığı da vurgulandı.

Aynı yıl Paris merkezli Forbidden Stories organizasyonunun 16 medya kuruluşuyla yürüttüğü çalışma, hükümet müşterilerinin 2016'dan bu yana 50 binden fazla telefon numarasını potansiyel hedef olarak seçtiğini ortaya koymuştu.

Uzmanlar, Pegasus'un iMessage üzerindeki bir açıktan yararlandığını belirtti. Benzer programların çok kullanılan uygulamalardaki açıkları kullanarak yok üst düzey isimlerin verilerine ulaşabilmesi siber güvenlik endişelerini artırdı.