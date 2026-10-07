Kıyı balıkçılığının sürdürülebilirliği için somut adımlar atılmasını isteyen sektör temsilcileri, avlanmanın durduğu bu kritik dönemde ithal deniz ürünlerinin piyasaya sürülmesine karşı protestolarını liman ve balık hallerine taşıdı.

Eylemlerin son adresi Selanik yakınlarındaki Nea Michaniona Balık Hali oldu. Tesis girişini paletlerle kapatan ve bölgede küçük çaplı bir yangının çıkmasına neden olan balıkçılar, Türkiye'den gelen ve Selanik ile Kavala'ya balık taşıyan dört tırın girişine izin vermedi.

Yüklerini boşaltamayan araçlar nedeniyle bölgedeki balık sevkiyatı geçici olarak durdu. Nea Krene-Kalamaria Kıyı Balıkçıları Başkanı Dimitris Tsipouras, pazara sunulan ithal ürünlerin yaklaşık yüzde 90'ının Türkiye ve Bulgaristan kaynaklı olduğunu öne sürerek, yerli ürünün azaldığı bu dönemde ithalatın balık halleri üzerinden dağıtılmasını engellemeye devam edeceklerini bildirdi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI ENGELLEMEYİ SÜRDÜRECEKLER

Tepkiler yalnızca Selanik ile sınırlı kalmayıp Pire ve Keratsini balık hallerine de sıçradı. Panhelenik Kıyı Balıkçıları ve Balıkçılık Turizmi Birliği Başkan Yardımcısı Manthos Pagonis, ada bölgelerindeki üreticilerin de katılımıyla eylemlerin ülke genelindeki dağıtım altyapılarına odaklanarak daha da yoğunlaşacağını açıkladı.

Hükümetten yakıt fiyatlarının düşürülmesi ve sektöre yönelik desteklerin artırılması yönünde yanıt alamayan balıkçılar, talepleri karşılanana kadar hallerdeki giriş ve çıkışları engellemeyi sürdüreceklerini vurguluyor.