Türkiye ile Suriye arasında ekonomik ve ticari ilişkileri yeniden canlandıracak tarihi adımlar atılıyor. Gaziantep’te düzenlenen "Gaziantep-Halep Kent Ekonomileri Zirvesi" kapsamındaki "Türkiye ve Suriye İçin Ticarette Yeni Ufuklar" oturumuna katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasında sağlanan tarihi mutabakatı duyurdu.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve milli birliğinin korunmasının Türkiye'nin birinci önceliği olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, lojistik ve finansal alanda ticareti doğrudan etkileyecek kritik kararların alındığını açıkladı.

TÜRK BANKALARI ŞUBE AÇACAK

Yapılan mutabakat uyarınca, Türk bankalarının Suriye'de şube açması konusunda taraflar arasında tam bir uzlaşı sağlandı ve gerekli mevzuat çalışmalarına başlandı. Finansal entegrasyonu güçlendirecek bu adımın yanı sıra, Suriye milli para biriminin basılması hususunda da ikili temasların sürdüğü bildirildi.

TİCARET HACMİ 10 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Sınır ticaretini hızlandırmak adına İslahiye Gümrük Kapısı'nın açılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Bolat, iki komşu ülke arasındaki ticaret hacmini 2030'lu yılların başlarında 10 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Oturumda söz alan Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ise Türkiye'yi "doğal ortak" olarak nitelendirerek, sürdürülebilir ve güçlü ekonomik bağlar kurmak için yasal altyapıyı yeniden gözden geçirdiklerini ifade etti.