Avrupa Birliği, Türkiye’ye euro transferlerini daha hızlı ve ucuz hale getiren SEPA sistemine katılım teklifinde bulundu. Yahoo'nun haberine göre teklifin kabul edilmesi halinde Avrupa ile Türkiye arasındaki para transferlerinde maliyetlerin ciddi şekilde düşmesi ve işlemlerin hızlanması bekleniyor.

YILLIK YÜZ MİLYARLARCA EURO TASARRUFU

41 ülkeyi kapsayan Tek Euro Ödeme Alanı (SEPA), sınır ötesi işlemleri düşük maliyetli ve güvenli hale getiriyor. Sisteme son katılan Balkan ülkelerinde yıllık 500 milyon euroya kadar tasarruf sağlanabileceği belirtilirken, Türkiye için de benzer ölçekte ekonomik fayda öngörülüyor.

BANKALAR İÇİN GELİR KAYBI RİSKİ

Öte yandan SEPA’ya geçiş, Türk bankalarının transfer ücretlerinden elde ettiği gelirleri azaltabilir. Halihazırda Türkiye-Avrupa arasında 1.000–5.000 euro arası bir transferin maliyeti yaklaşık 40 euroya kadar çıkabiliyor.

TEKLİF ANKARA'YA GELDİ

Diplomatik kaynaklar, 6 Şubat’ta gerçekleşen ziyaret sırasında teklifin Ankara’ya iletildiğini doğruladı. Konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetki ve koordinasyonunda olduğu, ancak bakanlığın henüz resmi bir yorumda bulunmadığı öğrenildi.

TÜRKİYE'NİN YAPMASI GEREKEN ADIMLAR

Türkiye’nin SEPA sistemine dahil olabilmesi için AB’nin Ödeme Hizmetleri Direktifi ile uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Bu kapsamda:

Kara para aklamayla mücadele yasalarının güçlendirilmesi,

Veri koruma düzenlemelerinin AB standartlarına getirilmesi şart koşuluyor.

AB Komisyonu, Türkiye’nin bu yöndeki çabalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.