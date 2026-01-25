Güvenlik güçlerinin çok yönlü olarak sürdürdüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucu baronu Çetin Gören’e ait cep telefonundaki görüntüler incelemeye alındı.

15 Kasım 2025 tarihinde kaydedilen iki ayrı videonun ilk bakışta masum içerikler barındırdığı ancak yapılan teknik analizler sonucunda uyuşturucu trafiğine ilişkin kritik bilgiler içerdiği tespit edildi.

İncelemelerde, Gören’in videolarda kullandığı anlatımın şifreli olduğu, masal diliyle aktarılan ifadelerin Güney Amerika merkezli sevkiyat planlarını tarif ettiği ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerden birinde Gören’in, Kolombiya başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinden temin edilen uyuşturucuların deniz yoluyla nasıl taşındığını ayrıntılı biçimde anlattığı belirlendi.

'GEMİLERİMİZ KOLOMBİYA'YA DOĞRU GİDİYOR'

Yenişafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre Gören’in bebeğine anlattığı masalda, "Gemilerimiz Kolombiya’ya doğru gidiyor. Kolombiya’ya vardığında karteller orada paketleri alıp gemilerin içine koyacaklar. Biz onlara götürüp suda teslim edeceğiz. Balıklar gelip paketleri alıp karaya getirecek. Engin gibi Metin gibi kişiler alıp bunları evlere dağıtacak sonra baban parasını alacak" dediği ortaya çıktı.

'BİTKİLER VE ÇİÇEKLER'

Gören'in telefonunda yer alan başka bir videoda ise, “bitkiler ve çiçekler” üzerinden yaptığı anlatımda koka ve marihuanaya doğrudan atıfta bulunduğu, farklı ülkelerden temin edilen uyuşturucu maddelerin özelliklerini karşılaştırdığı belirlendi. Bu videoda Gören’in, “Çiçekler ikiye ayrılır. Birinci Koka çiçeği, ikinci marihuana çiçeği. Marihuana çiçekleri bunların özü. İçtiği zaman kafaları daha güzel oluyor ve tabii İspanya otu var ondan sonra Arnavut otu var, Tayland otu var, ama en güzeli Diyarbakır otu çünkü neden bunun toprağı suyu daha bir değişik ve bunun suyunu verdiğin zaman ve kökü geldiği zaman esrarın otu daha güzel oluyor tamam yani bu şimdi çiçeklerden bahsettik” dediği öğrenildi. Yetkililer, video kayıtlarının soruşturma dosyasına delil olarak girdiğini bildirdi.