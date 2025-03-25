Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve başta Saraçhane’deki İBB binası olmak üzere birçok ilde yapılan protestolar dünya basınında geniş yer buldu. Avrupa basını, İmamoğlu’na destek eylemlerine polis müdahalesine dikkat çekti. Haberlerde, uluslararası haber ajansı AP ve DPA adına çalışan fotomuhabiri Fransico Seco’nun, Türk Bayrağı taşıyan gençlere biber gazı sıkıldığı ana ilişkin fotoğrafı kullanıldı.

Almanya’nın en çok satan gazetelerinden Bild, “Erdoğan, İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder demişti. İstanbul’u kazanan başkan tutuklandı. Eylemlere biber gazlı müdahale ediliyor“ diye yazdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise tutuklamalar için “Türkiye’de demokrasi için ciddi bir gerileme. Siyasi rekabet hapishanelerle yürütülmemelidir” dedi, sürece dair “hukukun üstünlüğüne saygı” çağrısı yaptı.

‘Büyük ve benzeri görülmemiş eylem’

Reuters :“Türkiye’de, İstanbul Belediye Başkan yargılanmadan tutuklandı, muhalefetin öfkesi körüklendi” diye yazdı. “Ülke genelinde yaklaşık 15 milyon seçmenin sandıklara akın ederek, “İmamoğlu’nun adaylığına onay vermesine” dikkat çekti.

Bloomberg : Tutuklamalar sonrası ekonomide yaşanan gelişmelerin altını çizdi. “Türkiye’de Erdoğan’ın ana rakibi tutuklandı, piyasalar karışabilir” başlığı atan ABD merkezli Bloomberg, sosyal medya engellemelerini hatırlatıp, “Milyonlarca Türk kullanıcının ülkelerindeki haber ve siyasi tartışmalara erişimini engelliyorlar” ifadelerini kullandı.

BBC News : Türkiye’deki gelişmeleri ilk haber olarak duyurdu. İngiliz medya kuruluşu, “Erdoğan’ın rakibi hapse atıldı, ülkede on yılı aşkın süredir görülen en büyük protestolar yapıldı. Polis, protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti... Protestolar, Türkiye’nin 81 ilinin en az 55’inde, yani ülkenin üçte ikisinden fazlasında gerçekleşti” dedi.

Le Monde : Öğrencilerin alanlara indiğini belirtip, “2013 yılındaki Gezi Direnişi’nden bu yana görülen en büyük ve benzersiz protestolar” diye yazdı.