İstanbul Kağıthane'de yolda yürüyen bir kişi, bir iş yerinin dış cephesinde asılı duran Türk bayrağını yerinden sökerek yere attı. Yaşanan anların çevredeki güvenlik kameralarına yansımasının ardından, iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

11 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Kağıthane Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli Cafer B. (51), cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda; "hırsızlık", "tehdit", "kasten yaralama", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ile "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 11 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki ifadesinde, "Sinir hastalığımdan kaynaklı arada sırada kendimi kaybediyorum" beyanında bulunduğu öğrenilen şüphelinin bu iddiasını destekleyen herhangi bir resmi sağlık raporuna rastlanmadı. Yapılan detaylı araştırmalarda, Cafer B.'nin daha önce iki kez cezaevine girip çıktığı ve 2016 yılında eşinden boşandığı belirlendi.

Polis ekiplerinin bilgi almak amacıyla görüştüğü kızı Rabia Gül B.'nin, babasının geçmişte Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yatarak tedavi gördüğünü ancak kendilerine bir rapor verilmediğini, ayrıca aile bireylerinden hiçbirinin babasıyla görüşmediğini ifade ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Cafer B., Türk Ceza Kanunu kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama" suçundan adliyeye sevk edildi.