Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Kurşunlu Meydanı’nda 11 Ağustos gece saatlerinde skandal bir olay meydana geldi. Bir kadının çevreyi kontrol ettikten sonra bir mağazanın önünde asılı duran Türk bayrağını çakmakla ateşe vererek hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Sabah saatlerinde iş yerini açmaya gelen mağaza sahipleri, asılı olan Türk bayrağının yanmış olduğunu fark ederek durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda provokatif eylemi gerçekleştiren şüphelinin 35 yaşındaki Ayşe A. olduğu tespit edildi.

"ŞİZOFRENİ TEŞHİSİ KONULDUĞU İÇİN YAKTIM" DEDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ayşe A., emniyete götürüldü. Şüphelinin polisteki ifadesinde, herhangi bir rahatsızlığı bulunmamasına rağmen daha önce hastanede kendisine şizofreni teşhisi konularak rapor verildiğini, bu sebeple bayrağı yaktığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ayşe A., adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Muğla’da, bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını ateşe veren Ayşe A., tutuklandı.