Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Numune Evler Mahallesi'ndeki kavşakta bulunan Türk bayrağının ipinin kopmasına neden oldu. Kopan bayrak yere düşerken, durumu fark eden vatandaşlar araçlarını durdurarak hemen müdahalede bulundu. Bayrağın zarar görmemesi için harekete geçen 4 vatandaş, Türk bayrağını özenle katlayarak Dörtyol Otobüs Terminali'nde görev yapan güvenlik personeline teslim etti. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri ise gerekli çalışmaları tamamlayarak Türk bayrağını yeniden göndere çekti. Vatandaşların sergilediği duyarlı davranış, çevrede bulunanlar tarafından takdirle karşılanırken, olay kısa sürede bölgede örnek bir hassasiyet olarak değerlendirildi.

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