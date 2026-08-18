Türkiye'nin ilk kadın borsa başkanı olan ve 17 yıldır İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten iş insanı Işınsu Kastelli, Yunanistan açıklarında facianın eşiğinden döndü.



Işınsu Kastelli



Kastelli ve 9 konuğunun bulunduğu Türk bayrak katamara, Fleves Adası yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir durumdan ötürü su almaya başladı.



YARDIMINA YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİ YETİŞTİ



Voice of Hellas'ın haberine göre, gemiden yapılan yardım çağrılarının ardından olay yerine gelen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, Kastelli ve arkadaşlarını kısa süre içerisinde başarılı şekilde tahliye etti. Tahliye edilen 10 yolcu, daha sonra bölgeye yakın olan Vouliagmeni Marina'ya götürüldü.





Şans eseri olayda can kaybı yaşanmazken, teknenin batışına ilişkin soruşturma başlatıldı.



İlk belirlemelere göre olay sırasında bölgede 5 Beaufort kuvvetinde kuzeyli rüzgârların etkili olduğu tespit edilirken, geminin bu nedenle su almış olabileceği değerlendiriliyor.